прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.70

17 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» находятся на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 баллов за 21 встречу при разнице мячей 29:37.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Кубке Англии «Дерби Каунти» со счетом 3:1.

До того команда потерпела поражение от «Ньюкасла» (3:4) и разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Джеймс.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лидс» после минимального поражения от «Манчестер Сити» на «Этихаде» исправно берет очки в каждом матче, не считая встречи предыдущего тура с «Ньюкаслом».

Команда Даниэля Фарке любит играть в смелый и атакующий футбол, который имеет свои плюсы и минусы, но позволяющий находиться на расстоянии в 8 очков от зоны вылета.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» находятся на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл после 21-го тура при разнице мячей 30:30.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Кубке Англии «Мидлсбро» (3:1).

До того команда оказалась сильнее «Челси» (2:1) и разошлась миром с «Ливерпулем» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Кинг, Тете, Родриго Муниз.

Состояние команды: «Фулхэм» выступает достойно в текущем сезоне, находясь в гонке не только за место в еврокубках, но и в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

Конечно, нет уверенности, что «дачники» смогут и дальше идти без поражений, но команда сполна нивелировала свое провальное выступление в октябре.

Статистика для ставок

«Лидс» проиграл только дважды в десяти последних встречах

«Фулхэм» не проигрывал в последних шести матчах

Последний матч между командами завершился победой «Фулхэма» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: вряд ли стоит ожидать матч между двумя командами результативными — «Фулхэм» сделает все возможное, чтобы свести атакующий потенциал к минимуму.

1.70 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч «Лидс» — «Фулхэм» позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Лидс» одержит минимальную победу.

6.80 Победа «Лидса» со счетом 1:0 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.80 на матч «Лидс» — «Фулхэм» позволит вывести на карту выигрыш 5800₽, общая выплата — 6800₽

Ставка: Победа «Лидса» со счетом 1:0 за 6.80