Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» mancity.com

Сегодня, 17-го января «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 в рамках 22-го тура АПЛ.

«Все зависит от того, в чем мы сможем прибавить. У меня есть ощущение, что мы сделали много хорошего в этом сезоне. Чтобы стать еще лучше, нужно, возможно, сделать шаг назад.

Сезон длинный, надо продолжать анализировать ситуацию», — сказал Гвардиола BBC.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе, отставая от «Арсенала» на 7 баллов.