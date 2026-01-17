«Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ — 2:0.
В составе победителей Брайан Мбемо (65') и Патрик Доргу (76').
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер2:0Манчестер СитиМанчестер
1:0 Брайан Мбемо 65' 2:0 Патрик Доргу 76' 3:0 Мэйсон Маунт 90+2'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу (Мэйсон Маунт 90'), Патрик Доргу, Каземиро (Мануэль Угарте 81'), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Брайан Мбемо (Матеус Кунья 71')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Натан Аке, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис, Бернарду Силва (Дивайн Мукаса 80'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Райан Айт Нури 80'), Жереми Доку (Тейьяни Рейндерс 80'), Филип Фоден (Райан Шерки 46'), Энтойн Семеньо, Max Alleyne (Nico O'Reilly 46')
Жёлтые карточки: Диогу Далот 11', Люк Шоу 17' — Родриго Эрнандес 45+2', Nico O'Reilly 48', Рико Льюис 75'
«Красные дьяволы» поднялись в зону Лиги чемпионов, набрав 35 очков и занимая текущее четвертое место. «Ман Сити» с 43 баллами остался на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.