«Красные дьяволы» поднялись в зону Лиги чемпионов, набрав 35 очков и занимая текущее четвертое место. «Ман Сити» с 43 баллами остался на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

В составе победителей Брайан Мбемо (65') и Патрик Доргу (76').

«Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ — 2:0.

