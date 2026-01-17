Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в зимнее трансферное окно может оказаться в «Монтеррейе».

Матео Кассьерра globallookpress.com

По данным журналиста Гильерме Фроссара, мексиканский клуб сделал предложение питерцам о трансфере 28-летнего нападающего.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны бразильского «Атлетико Минейро».

Также известно, что Кассьерры нет на сборах в составе «Зенита», главный тренер Сергей Семак сообщил, что это связано с его возможным уходом.

За «Зенит» колумбиец играет с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 127 матчей, забил 49 мячей и сделал 23 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в € 9 млн.