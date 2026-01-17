Мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру наставника «Арсенала» Микеля Артету в качестве нового главного тренера, информирует авторитетное издание TEAMtalk.

Микель Артета globallookpress.com

По данным источника, нынешний тренер «сливочных» Альваро Арбелоа вряд ли будет работать с командой в новом сезоне и уже сейчас руководство клуба приступило к поиску авторитетного и успешного тренера.

При этом известно, что лондонский «Арсенал» предложил 43-летнему Артете новый контракт до 2029 года на улучшенных условиях и стороны близки к договоренности.

Артета тренирует «Арсенал» с 2019 года. С ним команда выиграла Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии. Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.