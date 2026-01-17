Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил важность победы над «Леванте» со счетом 2:0 в матче 20-го тура испанской Примеры.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это очень важная победа. Все мы хотели изменить ситуацию. То, что произошло в матче с "Альбасете", не должно было случиться. Мы чувствовали ответственность и хотели исправить ситуацию. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре в Лиге чемпионов во вторник. У нас осталось мало времени на восстановление, но мы должны попытаться заработать три очка, чтобы сохранить место в первой восьмёрке турнирной таблицы», — цитирует AS Арбелоа.

Альваро Арбелоа, 43-летний испанский специалист, впервые одержал победу с «Реалом» после того, как заменил Хаби Алонсо на посту главного тренера 12 января.

На данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 48 очков. Следующий матч команда проведет 20 января на домашнем стадионе против «Монако» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.