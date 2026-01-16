Известный тренер Александр Точилин высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Александр Точилин globallookpress.com

«Станет ли уход Баринова для "Локомотива" сильной потерей, мы узнаем уже в весенней части чемпионата. На сегодняшний момент понятно, что ушел основной игрок, капитан и лидер в одном лице. По поводу продления его контракта было много разговоров, разных слухов, но в итоге он ушел из команды. Теперь назревает вопрос, насколько быстро "Локомотив" найдет ему замену.

В связи с этим был трансфер Лукаса Веры. Но сможет ли он стать этой полноценной заменой? Все будет зависеть уже от Михаила Галактионова, получится ли у него быстро ввести нового игрока в состав. Баринов провел свой лучший сезон в "Локомотиве". Будет сложно без проблем закрыть его позицию», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. Полузащитник будет выступать за армейцев под 6-м номером.