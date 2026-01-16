«Спартак» ведет переговоры о трансфере крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, сообщил журналист Герман Гарсия Грова в социальных сетях.

Эсекьель Себальос globallookpress.com

По информации источника, московский клуб предложил за молодого аргентинца девять миллионов долларов, что эквивалентно 7,7 миллионам евро. Однако эта сумма значительно ниже той, которую «Бока» рассчитывает получить за Себальоса.

Эсекьель Себальос — воспитанник «Бока Хуниорс». За свою карьеру он сыграл 127 матчей за клуб во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 голевых передач.