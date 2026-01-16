Крайний защитник «Балтики» Владислав Саусь считает, что главный тренер калининградцев Андрей Талалаев уже созрел для работы в российском топ-клубе.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Думаю, Андрей Викторович готов работать в топ-клубе, в том числе в "Спартаке". У него большой опыт, он показал в разных командах — и в "Химках", и сейчас, что он тот тренер, который может давать результат. Не знаю, почему "Спартак" выбрал не его, рассматривали ли вообще его — не вникал, но, придя в топ-клуб, он бы смог дать результат», — сказал Саусь «Чемпионату».

53-летний Талалаев с сентября 2024 года возглавляет «Балтику», выиграл в с ней Первую лигу и сейчас занимает 5-е место в таблице РПЛ. В 2004 году он работал в «Спартаке» в штабе итальянского специалиста Невио Скала.