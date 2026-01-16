Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе капитана команды Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Николай Наумов
Николай Наумов

«Для "Локомотива" история с Бариновым закончилась очень плохо.  Команда многое потеряла.  Это воспитанник, который цементировал оборону команды. "Локомотив" усилил своего конкурента.  Виню в этой истории прежнее руководство клуба, Леонченко, который не сумел найти с Бариновым контакт и продлить контракт.  А Ротенберг уже не мог ничего сделать — всё было решено.  Для клуба это очень плохо.  Баринов обиделся — играл в "Локомотиве" 10 лет, а клуб не пошёл на уступки», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года.  Полузащитник будет выступать за армейцев под 6-м номером.