В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на выезде выиграл у «Монако» со счетом 3:1.
На голы Бамбы Дьенга, Жана-Виктора Макенго и Дермане Карима хозяева ответили только точным ударом Ансу Фати.
Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.
Результат матча
МонакоМонако1:3ЛорьянЛорьян
0:1 Бамба Дьенг 68' 1:1 Ансумане Фати 76' 1:2 Жан-Виктор Макенго 85'
Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара (Вандерсон 70'), Эрик Дайер, Ваут Фас, Каю Энрике, Джордан Тезе (Ансумане Фати 70'), Денис Закария, Александр Головин, Магнес Аклиуше, Мика Биерет (Джордж Иленихена 62'), Фоларин Балогун
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Ноа Кадиу, Игор Силва (Йоэль Мугиша Мвука 90'), Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго, Лоран Абергель, Тео Ле Бри (Натаниэль Аджей 90'), Бамо Мейте, Бамба Дьенг (Мохамед Бамба 75'), Пабло Пажи
Жёлтая карточка: Денис Закария 70' (Монако)
«Монако» с 23 очками остался на девятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» набрал 22 балла и поднялся на 12-е место.