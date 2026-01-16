«Монако» с 23 очками остался на девятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» набрал 22 балла и поднялся на 12-е место.

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.

На голы Бамбы Дьенга, Жана-Виктора Макенго и Дермане Карима хозяева ответили только точным ударом Ансу Фати .

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на выезде выиграл у «Монако» со счетом 3:1.

