Вратарь «Пари НН» Никита Медведев подвел итоги первой части сезона для своей команды.

Никита Медведев globallookpress.com

«В чем причина неудачного выступления "Пари НН" в первой части сезона? Команда поменялась. Изменений было очень много. Были игры, в которых мы заслуживали очков, но не получалось. Очков пять-шесть мы не добрали. С "Локомотивом" должна быть ничья, с "Акроном" дома должны были выигрывать и с "Ахматом" в Грозном упустили очки.

Есть ли какие-то положительные моменты после двух побед перед перерывом? Конечно. В турнирную таблицу все равно смотреть неприятно, но прогресс есть. Не представляю, что было бы, если бы мы эти два матча не выиграли. Ситуация была бы совсем тяжелая», — приводит слова Медведева «Евро-Футбол. Ру».

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 14 очков за 18 туров.