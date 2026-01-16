Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов — большая потеря для "Локомотива". Он был ключевым футболистом команды, ее капитаном, вожаком, лидером. Бесследно для "Локомотива" это не пройдет. Хотя, конечно, есть ему замена: на этой позиции Карпукас играет. Плюс есть Пруцев. Правда, не знаю, возвратится он в "Спартак" из аренды или нет. Но в принципе есть футболисты, способные заменить Баринова. Тем не менее по харизме, лидерским качествам — это огромная потеря для команды, — цитирует Кечинова "Матч ТВ".

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с "красно-синими" до конца сезона-2028/2029.