Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, чем руководствовался, когда приглашал в качестве своих помощников Романа Шаронова и Юрия Жиркова.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Идет непростая адаптация первые 3–4 дня, больше неприятная работа.  Утром делаем упор на "физику", вечером — техника и тактика.  Все ребята с пониманием относятся к этому, понимаем, что без этой работы будет тяжело куда‑то двигаться.  Работают все с хорошим настроением.

Знаю качества тренерского штаба — Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке.  Пообщался с ними, знал хорошо по игровой карьере и Шаронова, и Жиркова.  Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи.  Все всё прекрасно понимают.  Сделали предложения, они с удовольствием согласились.

Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждем от команды.  Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям — крайним защитникам, вингерам.  С его опытом сравниться кому‑то тяжело, он хорошо знает эти позиции.  Он на этом будет делать акцент.

Киильяборда — тренер по физподготовке из Аргентины, он будет регулировать физическое состояние наших футболистов.

Сейчас мы закладываем физический фундамент на первом сборе.  У нас две международные игры, давно не играли с иностранными командами.  В первую очередь мы не к этим играм готовимся, а через эти игры — к началу сезона.  Посмотрим, какая будет дозировка по нагрузкам», — цитирует Гусева пресс‑служба бело-голубых.

48-летний специалист был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года после увольнения Валерия Карпина.  Пока бело-голубые занимают 9-е место в таблице РПЛ.  Чемпионат возобновится в конце февраля.