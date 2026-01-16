Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, чем руководствовался, когда приглашал в качестве своих помощников Романа Шаронова и Юрия Жиркова.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Идет непростая адаптация первые 3–4 дня, больше неприятная работа. Утром делаем упор на "физику", вечером — техника и тактика. Все ребята с пониманием относятся к этому, понимаем, что без этой работы будет тяжело куда‑то двигаться. Работают все с хорошим настроением.

Знаю качества тренерского штаба — Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина, тренера по физподотовке. Пообщался с ними, знал хорошо по игровой карьере и Шаронова, и Жиркова. Каждый знает свой индивидуальный функционал, наши общие цели и задачи. Все всё прекрасно понимают. Сделали предложения, они с удовольствием согласились.

Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия, начало атаки, общее видение того, что мы ждем от команды. Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание профильным позициям — крайним защитникам, вингерам. С его опытом сравниться кому‑то тяжело, он хорошо знает эти позиции. Он на этом будет делать акцент.

Киильяборда — тренер по физподготовке из Аргентины, он будет регулировать физическое состояние наших футболистов.

Сейчас мы закладываем физический фундамент на первом сборе. У нас две международные игры, давно не играли с иностранными командами. В первую очередь мы не к этим играм готовимся, а через эти игры — к началу сезона. Посмотрим, какая будет дозировка по нагрузкам», — цитирует Гусева пресс‑служба бело-голубых.

48-летний специалист был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года после увольнения Валерия Карпина. Пока бело-голубые занимают 9-е место в таблице РПЛ. Чемпионат возобновится в конце февраля.