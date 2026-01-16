16 января в 23:00 мск состоится матч 20-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Жироной».

«Эспаньол» проводит один из лучших своих сезонов за последние годы «Попугаи» ведут борьбу за еврокубки и довольно успешно. Сейчас у них 34 очка, они занимают 5-е место с отрывом в 5 пунктов от 6-й позиции, поэтому при любом раскладе хозяева не потеряют ничего.

«Жирона» добыла серию побед и набрала 21 очко. Это позволило команде немного оторваться от зоны вылета, где она была ранее. Есть ли у «Жироны» шансы сегодня? Вполне возможно. «Эспаньол» давно не может ее победить в очных противостояниях и серия составляет 7 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры выставили 1.88 на победу «Эспаньола», 4.50 они предлагают на победу «Жироны», за 3.60 можно поставить на ничью.

ИИ сделал ставку на победу «Жироны» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

