Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда Виктора Дьекереша в последних матчах.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

«Он очень требовательный человек.  Он знает, какой уровень нам нужен.

Он действительно хочет оправдать все наши ожидания.  Виктор очень старается, выглядит очень стабильно.  Думаю, что в матче против "Челси" он провел отличную игру и забил гол, который помог нам выиграть.

Виктор установил стандарты, учитывая то, что он сделал за последние несколько лет, и все ожидают, что он будет их поддерживать», — цитирует Артету Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ 27-летний швед Дьекереш принял участие в 19 матчах, в которых забил пять мячей и получил три желтые карточки.