Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос о перспективах ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Я думаю, в этом году ЦСКА ещё наведёт шороху в РПЛ. На мой взгляд, "Зенит" и "Краснодар" — две команды, которые реально будут бороться за чемпионство. Но не будем сбрасывать армейцев со счетов. С тем усилением, которое пришло — Лусиано и Баринов, эти игроки могут вывести армейцев на более высокий уровень», — цитирует Колыванова «Чемпонат ».

В настоящий момент ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.