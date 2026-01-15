Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал продление контракта нападающего Ульви Бабаева с «бело-голубыми».
«Однозначно рад, что Бабаев остается в московском "Динамо". Он молодой и перспективный игрок. Так уходить в "Спартак" было бы абсолютно неправильно», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».
Бабаев является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.
Ранее появилась информация, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».