Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал продление контракта нападающего Ульви Бабаева с «бело-голубыми».

Ульви Бабаев globallookpress.com

«Однозначно рад, что Бабаев остается в московском "Динамо". Он молодой и перспективный игрок. Так уходить в "Спартак" было бы абсолютно неправильно», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Бабаев является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Ранее появилась информация, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».