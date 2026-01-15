Ответный матч между этими командами состоится на «Эмирейтс» в Лондоне 3-го февраля.

У «Арсенала» голами отметились Бен Уайт на 7-й минуте, Виктор Дьекереш на 49-й минуте и Мартин Субименди на 71-й минуте.

В составе «синих» дублем отметился Алехандро Гарначо , отличившись на 57-й и 83-й минутах.

«Арсенал» одержал победу над «Челси» (3:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

