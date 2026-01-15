«Арсенал» одержал победу над «Челси» (3:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В составе «синих» дублем отметился Алехандро Гарначо, отличившись на 57-й и 83-й минутах.
У «Арсенала» голами отметились Бен Уайт на 7-й минуте, Виктор Дьекереш на 49-й минуте и Мартин Субименди на 71-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон2:3Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Бен Уайт 7' 0:2 Виктор Дьёкереш 49' 1:2 Алехандро Гарначо 57' 1:3 Мартин Субименди 71' 2:3 Алехандро Гарначо 83'
Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг, Марк Кукурелья (Олуватосин Адарабиойо 81'), Весли Фофана (Йоррел Хато 75'), Трево Чалоба, Андрей Сантос, Энцо Фернандес, Жоао Педро, Педру Нету, Марк Гиу (Бенуа Бадьяшиль 53'), Estevao
Арсенал Лондон: Кепа Аррисабалага, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Деклан Райс (Кай Хаверц 82'), Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Микель Мерино 68'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 67'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 82')
Жёлтые карточки: Estevao 42', Марк Кукурелья 44', Бенуа Бадьяшиль 65', Педру Нету 90' — Леандро Троссард 42', Кепа Аррисабалага 75', Микель Мерино 78', Юрриен Тимбер 90+6'
Ответный матч между этими командами состоится на «Эмирейтс» в Лондоне 3-го февраля.