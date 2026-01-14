Предстоит дерби с высокой тактической насыщенностью и контрастом стилей. «Челси» в статусе команды, перестраивающей игру и нуждающейся в стабильности, вряд ли бросится в открытый футбол, учитывая силу атакующих механизмов «Арсенала». «Канониры» будут контролировать темп, давить дисциплиной, структурой и качеством реализации, но при этом способны сыграть экономно, если того потребует сценарий. Для Росеньора это полноценное боевое крещение, для Артеты — возможность подтвердить статус доминирующей силы в Лондоне

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия), вместимостью 41841 зрителей.

Стартовые составы команд

Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг, Трево Чалоба, Уэсли Фофана, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес, Андрей Сантос, Педру Нету, Эстевао, Жоао Педро, Марк Гиу.

Арсенал: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор, Леандро Троссард, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш.

Челси

Лондонцы подходят к дерби в сложном состоянии: всего три победы в 12 последних матчах во всех турнирах и ни одной убедительной виктории над соперником элитного уровня. Смена тренера и приход Лиама Росеньора пока принесли лишь эмоциональную встряску — разгром «Чарльтона» 5:1 в Кубке Англии стал приятным стартом, но не показатель качественных перемен. Проблема «Челси» остаётся стабильной: команда пропускает в семи матчах подряд и за этот период получила 11 голов, при этом на «Стэмфорд Бридж» только два «сухих» домашних матча в восьми последних встречах АПЛ. В игре против соперников, подобных «Арсеналу», «синие» чаще проваливались — поражения от «Астон Виллы» и «Фулхэма», тяжёлое спасение в концовке против «Манчестер Сити». Перед Росеньором стоит задача не только стабилизировать оборону, но и снизить психологическое напряжение вокруг команды, связанное с протестами болельщиков и давлением на руководство клуба.

Арсенал

Команда Микеля Артеты подходит к дерби в отличной форме и статусе фаворита. «Канониры» не проигрывают девять матчей подряд во всех турнирах, выиграли восемь из последних девяти встреч (учитывая победу над «Кристал Пэлас» по пенальти) и уверенно держатся на вершине таблицы АПЛ. Их главное оружие — элитная оборона: всего 14 пропущенных мячей в чемпионате и в среднем 0,67 гола за игру. При этом «Арсенал» может сыграть прагматично, как против «Ливерпуля» (0:0), и при необходимости ускорить темп, что продемонстрировал матчем 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии. Лазарет почти пуст, ключевые игроки восстановились, а усиление деталей — включая работу над аутами с приглашённым специалистом Томасом Гроннемарком — подчёркивает системность подхода Артеты.

Личные встречи

Последние годы складываются в пользу «Арсенала»: серия без поражений от «Челси» теперь насчитывает восемь матчей подряд во всех турнирах, пять из которых завершились победами «канониров». При этом только в трёх случаях «Арсенал» оставлял свои ворота нетронутыми — чаще дерби проходили с обменом мячами. Встреча 30 ноября завершилась 1:1, причём «Челси» длительное время играл в меньшинстве после удаления Мойсеса Кайседо, что только подчёркивает непростую динамику противостояния.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.76.