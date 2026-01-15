Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о критике Дмитрия Баринова за то, что он сменил «Локомотив» на ЦСКА.

Владимир Быстров globallookpress.com

«А зачем Диме на это реагировать? Он уже перешел, ему нужно доказывать своей игрой, что он нужен ЦСКА. Давно понятно, что руководители не умеют общаться с легендами, хотят сэкономить. Так всегда было, есть и будет — руководители правы, а футболисты являются наемными рабочими.

Диме нужно просто играть в футбол. Слабохарактерные сломаются, заплачут и уйдут. Баринову хватит сил это пережить», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29-летний Баринов зимой сменил «Локомотив», за который выступал на протяжении всей карьеры, на ЦСКА. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.