Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о продлении контракта Ульви Бабаева с «бело-голубыми» до лета 2029-го года.

Ульви Бабаев — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Мы не знаем всех нюансов. Есть руководство, есть селекционеры, есть спортивный директор, который как раз и решает, что делать. Может, они его переподписали, а теперь отдадут в аренду, чтобы дальше развивался.

Всё зависит от тренера и его требований, он больше видит на тренировках. Бабаев может играть и в "Динамо", и в других клубах РПЛ, качества у него есть. Он хороший футболист, вопрос в том, дадут ли ему шанс», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бабаев провел за московское «Динамо» 9 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.