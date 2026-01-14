«Вольфсбург» одержал победу над «Санкт-Паули» (2:1) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Кристиан Эриксен на 25-й минуте с пенальти и Дженан Пейчинович на 88-й минуте.

Единственный гол у «Санкт-Паули» забил Эрик Смит на 40-й минуте.

Результат матча Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули Гамбург 1:0 Кристиан Эриксен 25' пен. 1:1 Эрик Смит 40' 2:1 Дженан Пейчинович 88' Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди ( Килиан Фишер 73' ), Моритц Йенц, Янник Герардт ( Кевин Паредес 83' ), Константинос Кульеракис, Аарон Центер ( Маттиас Сванберг 83' ), Максимилиан Арнольд, Кристиан Эриксен, Ловро Майер ( Мохамед Амура 61' ), Патрик Виммер ( Адам Дагим 73' ), Дженан Пейчинович Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка ( Мартин Каарс 68' ), Аркадиуш Пырка, Карол Метс, Хауке Валь, Адам Дзвигала, Матиас Перейра Лаж ( Абдули Сисей 90' ), Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Джоэл Чима Фудзит, Рики-Джейд Джонс ( Луис Оппи 68' ) Жёлтые карточки: Моритц Йенц 55' — Ларс Рицка 53', Адам Дзвигала 85'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 4 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 6 Угловые удары 4 4 Офсайды 2 10 Фолы 8

После этого матча «Вольфсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 18-ю очками в активе. «Санкт-Паули» располагается на 17-й строчке с 12-ю баллами.