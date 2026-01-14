«Вольфсбург» одержал победу над «Санкт-Паули» (2:1) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Кристиан Эриксен на 25-й минуте с пенальти и Дженан Пейчинович на 88-й минуте.
Единственный гол у «Санкт-Паули» забил Эрик Смит на 40-й минуте.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург2:1Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Кристиан Эриксен 25' пен. 1:1 Эрик Смит 40' 2:1 Дженан Пейчинович 88'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Саэль Кумбеди (Килиан Фишер 73'), Моритц Йенц, Янник Герардт (Кевин Паредес 83'), Константинос Кульеракис, Аарон Центер (Маттиас Сванберг 83'), Максимилиан Арнольд, Кристиан Эриксен, Ловро Майер (Мохамед Амура 61'), Патрик Виммер (Адам Дагим 73'), Дженан Пейчинович
Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка (Мартин Каарс 68'), Аркадиуш Пырка, Карол Метс, Хауке Валь, Адам Дзвигала, Матиас Перейра Лаж (Абдули Сисей 90'), Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Джоэл Чима Фудзит, Рики-Джейд Джонс (Луис Оппи 68')
Жёлтые карточки: Моритц Йенц 55' — Ларс Рицка 53', Адам Дзвигала 85'
После этого матча «Вольфсбург» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 18-ю очками в активе. «Санкт-Паули» располагается на 17-й строчке с 12-ю баллами.