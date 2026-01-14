прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.37

14 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 20:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» бьются за выживание в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Волки» были разбиты «Баварией» (1:8).

До того команда расписала мировую с «Эштрелой» (1:1). А вот поединок с «Фрайбургом» принес разочарование (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: Йонас Винд — травмирован.

Состояние команды: «Волки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Вольфсбург» традиционно сложно противостоит «Санкт-Паули». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» намерены оторваться от группы аутсайдеров.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Санкт-Паули» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Санкт-Паули» не уступил «Вердеру» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Майнцем» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хайденхайму» (2:1).

При этом «Санкт-Паули» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» в последних поединках выглядели выгодно. Команда не уступила в 5 своих последних матчах.

При этом «Санкт-Паули» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.

Команда все никак не выберется из опасной зоны. Да и «быков» она не может одолеть долгие шесть лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пираты» намерены максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Волки» не побеждают 3 матча кряду

«Пираты» в среднем забивают реже гола за матч

«Санкт-Паули» не уступил в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Вольфсбург» способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, и явно сразу активно полетят в атаку.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10