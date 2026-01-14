Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

Франк Артига
Франк Артига globallookpress.com

«Когда Артига работал в "Химках" и в "Родине", команды играли в атакующий футбол, поэтому он так быстро забрался по карьерной лестнице.  Артига вполне перспективный тренер.  А расставание с Рахимовым — это естественный процесс.  У него не было стратегии, команда играла как получится… Они могли победить, а потом три матча сыграть безобразно.  Так было на протяжении всех сезонов.

В "Рубине" перестали заниматься мазохизмом.  Абсолютно правильное решение назначить нового тренера в январе.  Артига сейчас создаст команду, которая будет способна бороться в следующем сезоне за первую тройку.  Задача "Рубина" быть как минимум в четвёрке.  Я не думаю, что они готовы бороться за выживание, но при этом платить большие деньги своему нападающему.  У Рахимова были качественные футболисты.  Однако при нём команда играла в беззубый футбол.  Никакой пользы это не приносило.  Не было результата, который устроил бы болельщиков и руководство.  Рахимов — качественный тренер.  Но его максимум — борьба за восьмое место.  Кто хочет быть в середине таблицы, приглашайте Рахимова», — цитирует Попова «Советский спорт».

Новым главным тренером «Рубина» стал Франк Артига, сменившего на данном посту уволенного Рашида Рахимова. 49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.