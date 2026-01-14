Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

Франк Артига globallookpress.com

«Когда Артига работал в "Химках" и в "Родине", команды играли в атакующий футбол, поэтому он так быстро забрался по карьерной лестнице. Артига вполне перспективный тренер. А расставание с Рахимовым — это естественный процесс. У него не было стратегии, команда играла как получится… Они могли победить, а потом три матча сыграть безобразно. Так было на протяжении всех сезонов.

В "Рубине" перестали заниматься мазохизмом. Абсолютно правильное решение назначить нового тренера в январе. Артига сейчас создаст команду, которая будет способна бороться в следующем сезоне за первую тройку. Задача "Рубина" быть как минимум в четвёрке. Я не думаю, что они готовы бороться за выживание, но при этом платить большие деньги своему нападающему. У Рахимова были качественные футболисты. Однако при нём команда играла в беззубый футбол. Никакой пользы это не приносило. Не было результата, который устроил бы болельщиков и руководство. Рахимов — качественный тренер. Но его максимум — борьба за восьмое место. Кто хочет быть в середине таблицы, приглашайте Рахимова», — цитирует Попова «Советский спорт».

Новым главным тренером «Рубина» стал Франк Артига, сменившего на данном посту уволенного Рашида Рахимова. 49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.