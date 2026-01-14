Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».

Хаби Алонсо покинул «Реал» globallookpress.com

«Вы знаете, я удивлён, очень сильно удивлён.  Честно сказать, даже до этой игры с "Барселоной" говорили и писали, если "Реал" не победит, то Алонсо будет уволен.  Но опять же, когда что-то комментируешь, всегда сложно, потому что ты не внутри команды находишься.

Что-то было, потому что наверняка какой-то конфликт случился.  По-другому, я не понимаю, если говорить об игре, мы видели, что матч ничейный был.  Только при 2:2 мяч с рикошетом залетел.  После этого у "Реала" были моменты.  Скорее всего, какие-то конфликты внутри команды происходят», — cказал Мостовой «Евро-Футбол.  Ру».

Напомним, что Альваро Арбелоа заменил Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала».