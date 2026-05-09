«Мальорке» ничего не светит?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.00

10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальорка — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на 2 очка опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Островитяне» одолели «Жирону» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Алавесом» (1:2). А вот поединок с «Валенсией» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Мальорка» добыла 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Островитяне» не преуспевают в плане стабильности результатов. Команда все никак не оторвется от опасной зоны на почтительное расстояние.

Причем «Мальорка» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» пытаются финишировать в тройке. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» на 5 очков опережает идущий следом «Атлетико». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Подводники» уверенно одолели «Леванте» (5:1).

До того команда с натугой переиграла «Сельту» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Овьедо» (1:1).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Подводники» нынче находятся в хороших кондициях. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Вильярреал» достаточно продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала 25 очков.

«Подводники» в трех последних очных встречах переиграли «Мальорку». Причем в этих поединках «Вильярреал» забил в сумме 8 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мальорка» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Вильярреал» выглядит монолитнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоит.

3.00 Победа «Вильярреала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Мальорка» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Вильярреала» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Мальорка» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50

Пять причин, почему ставка зайдет