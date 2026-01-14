Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«У "Зенита" есть небольшие проблемы в обороне, и они взяли Дивеева, который обладает не только российским паспортом, но и был оплотом обороны ЦСКА, так еще и забивает со стандартов. Дай бог, чтобы у Игоря все получилось. А у армейцев проблемы с атакой, получили Лусиано, который не подошел команде Семака, и клуб с пользой от него избавился. Лусиано умеет играть в футбол, он забивной, думаю, принесет пользу армейцам. Обмен взаимовыгодный: одним нужен был защитник, другим — нападающий», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

11 января стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.