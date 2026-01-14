Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Уход Баринова — это только вина руководства "Локомотива". Вот знаете, моя вся жизнь была связана со "Спартаком", а после того как разорвал отношения с Бесковым, покинул команду и для многих стал динамовцем. Честно говоря, я страдаю из‑за того решения и, думаю, Дмитрий тоже будет когда‑нибудь думать, что совершил ошибку. Он был лидером "Локомотива", да, играл где‑то лучше, где‑то хуже, но был капитаном команды, а руководство железнодорожников в этом вопросе просто плохо сработало. Молодые игроки, увидев такое отношение клуба к своему воспитаннику, в будущем просто возьмут и уйдут в другую команду, даже не задумываясь», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.