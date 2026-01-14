«Интер» примет «Лечче» в поединке 16-го тура Серии А. Матч состоится 14 января на «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало игры в 22:45 мск.
«Интер» является лидером турнирной таблицы с 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Сегодня миланцы имеют хорошую возможность увеличить отрыв. «Лечче» не является для хозяев сложным соперником и последние результаты очных встреч это подтверждают. «Нерадзурри» выиграли 6 поединков подряд.
«Лечче» сейчас борется за выживание. Последние результаты команды не внушают доверия — 3 поражения, ничья и лишь одна победа в 5 поединках. Сумеют ли гости выстоять на «Джузеппе Меацца»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры считают, что у «Лечче» очень мало шансов — 1.19 против 15.0, на ничью можно поставить за 7.00.
- Искусственный интеллект ожидает крупной победы «Интера» со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.