14 января состоится дерби Лондона, в котором «Челси» и «Арсенал» будут выяснять отношения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Старт игры в 23:00 мск.
Для новоиспеченного тренера «Челси» Лиама Росеньора это первая серьезная проверка. Ранее команда под его руководством уже провела два лондонских дерби. Она проиграла «Фулхэму» 1:2 и разгромила «Чарльтон» 5:1 в Кубке Англии.
«Арсенал» в этом году показывает хорошие результаты. Поражений команда Микеля Артеты не знает с начала декабря. В своем последнем поединке «канониры» разгромили «Портсмут» 4:1 в Кубке Англии, а перед этим сыграли нулевую с «Ливерпулем». Для испанского наставника очень важен каждый турнир, так как это увеличивает возможности на завоевание долгожданного трофея.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76. Также они предлагают дерзкую ставку с котировкой 8.69.
- Букмекеры дают такие котировки: 3.75 на победу «Челси», 2.09 на победу «Арсенала», 3.50 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
