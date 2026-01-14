14 января состоится дерби Лондона, в котором «Челси» и «Арсенал» будут выяснять отношения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Старт игры в 23:00 мск.

Для новоиспеченного тренера «Челси» Лиама Росеньора это первая серьезная проверка. Ранее команда под его руководством уже провела два лондонских дерби. Она проиграла «Фулхэму» 1:2 и разгромила «Чарльтон» 5:1 в Кубке Англии.

«Арсенал» в этом году показывает хорошие результаты. Поражений команда Микеля Артеты не знает с начала декабря. В своем последнем поединке «канониры» разгромили «Портсмут» 4:1 в Кубке Англии, а перед этим сыграли нулевую с «Ливерпулем». Для испанского наставника очень важен каждый турнир, так как это увеличивает возможности на завоевание долгожданного трофея.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76. Также они предлагают дерзкую ставку с котировкой 8.69.

Букмекеры дают такие котировки: 3.75 на победу «Челси», 2.09 на победу «Арсенала», 3.50 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.