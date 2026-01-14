Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о тренерских перестановках в казанском «Рубине».

Франк Артига globallookpress.com

«Я удивлен назначением Артиги в "Рубин" и увольнению Рашида Рахимова. Интересно, конечно, узнать, что там произошло? Мы только смотрим со стороны. Для меня выглядит непонятным как увольнение, так и назначение нового тренера. Но, надеюсь, руководители "Рубина" понимают, что такое футбол, и делают продуманные шаги. По-другому объяснение этой ситуации найти сложно», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Новым главным тренером «Рубина» стал Франк Артига, сменившего на данном посту уволенного Рашида Рахимова. 49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.