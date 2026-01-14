Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Рашида Рахимова с аналогичного поста в казанском клубе.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Об отставке Рахимова разговоры шли, но для меня, как и для многих, это стало неожиданностью. Основную причину я не разглядел, для этого надо понимать, какую задачу ставили. Поначалу казалось, "Рубин" может взлететь, но сейчас седьмое место. Оказалось недостаточно резерва, тут можно предъявить претензию, что это не предусмотрели. Спад присущ любой команде, но новостью стал вылет из Кубка от Тулы, к тому же была серия без побед. Красивая игра или нет, хороший результат это перекроет.

Читал слова Рахимова про необходимость усиления, тогда это камень в огород нынешнего состава. Но такое скажет любой тренер, это не повод принимать кардинальные решения. Наверное, получился комплекс проблем, потому что провалов не было. Команда у Рахимова была упёртая, обученная, гнула свою линию, была грамотно построенная оборона», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Новым главным тренером «Рубина» стал Франк Артига. 49-летний испанец подписал контракт с «Рубином» до лета 2027 года.