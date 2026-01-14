Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможном переходе в европейскую команду.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Я хочу попробовать себя в Европе, но жизнь по-разному складывается. Игорь Акинфеев мог в свое время уехать, но решил остаться. Все говорят про предложения, но, может, никакого предложения и не будет, кто знает. "Локомотив" — мой родной клуб, и я хочу отблагодарить его трофеем.

Чувствуя ли я, что перерос уровень РПЛ? Нет, конечно. Мне есть еще куда расти и во многих аспектах прибавлять», — приводит слова Батракова «Советский спорт».

В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Он воспитанник «Локомотива» и сейчас оценивается в 25 млн евро.