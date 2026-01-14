Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о наложенном трансферном бане на «Ростов».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Я думаю, что "Ростов" эту проблему решит. Клубу такие проблемы не в новинку. Мне кажется, если они выплатят, то и бан снимут. Все равно состав у "Ростова" есть кем играть. Не самая тяжелая ситуация, 500 тысяч точно наскребут», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что у «Ростова» имеет долги перед «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии.

Дончане завершили первую часть сезона в РПЛ, набрав 21 балл за 18 туров. «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице.