Новичок «Барселоны» Жоау Канселу высказался о своем переходе в стан каталонского клуба.

Жоау Канселу globallookpress.com

«Сначала я пообщался с "Аль-Хилалем". Мне сказали, что, возможно, я смогу уйти. Мной интересовались несколько клубов, но когда Деку позвонил мне, я сказал всем, что моим первым выбором была "Барса".

Флик? Да, я разговаривал с ним. Я хочу наслаждаться игрой в этой команде. Мне доставляет удовольствие наблюдать за игрой "Барсы", я приехал, чтобы помочь ей выиграть титулы.

Я прекрасно себя чувствую. В Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. К сожалению, в сентябре я получил травму и не мог играть. Но я тренировался, физически я в порядке и готов играть», — цитирует Канселу клубная пресс-служба.

Напомним, «Барселона» оформила аренду Канселу из «Аль-Хиляля» до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Канселу провел за «Аль-Хиляль» 6 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.