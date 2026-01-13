Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе капитана москвичей Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Если компенсация за игрока приемлемая, то нормально, что "Локомотив" согласился. Если бы речь шла о каких‑то маленьких деньгах, то действительно бессмысленно.

2 млн евро? Это нормально. За 1 миллион "Локомотив" вряд ли отпустил бы Баринова. А здесь уже хорошие деньги. Учитывая, какую "Локомотив" ведет финансовую политику, то, наверное, правильно сделал, что отпустил Баринова за такие деньги. Все‑таки до конца чемпионата три месяца будет с возобновления: март, апрель, май. Только в эти три месяца футболист бы мог играть уже в этом сезоне.

ЦСКА же молодцы, что не пожалели этих денег, забрав сейчас футболиста. Наверное, армейцам было важно ослабить прямого конкурента и получить сильного футболиста в середину поля. Так что ЦСКА тоже правильно себя повел.

Конечно, жалко, что у Баринова достаточно длительная история в "Локомотиве", он достаточно хорошо работал в клубе. Но так сложилось, что он выбрал другую команду», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

29-летний Баринов, который был капитаном «Локомотива» и всю карьеру провел в этом клубе, подписал контракт с ЦСКА до лета 2029 года. В новом клубе он будет выступать под шестым номером.

Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019) в составе железнодорожников.