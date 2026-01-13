Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Рано или поздно Баринов должен был перейти в ЦСКА, учитывая, что месяц назад уже были слухи, что он уже якобы подписал контракт с армейцами. С одной стороны, меня удивила позиция "Локомотива". С другой же — нет. Повторю еще раз: в футболе давно уже всё придумано. Если с человеком не договариваются, он уходит. Кто бы что ни говорил, но деньги — самое важное в жизни после семьи. Наверняка предложение ЦСКА было лучше. Если бы "Локомотив" предложил такие же средства, Баринов остался бы. Но сейчас уход Дмитрия из "Локомотива" — это, конечно, имиджевые потери для клуба.

А армейцы — молодцы! Взяли Гонду, подписали Баринова. Они всегда отличались такими подписаниями. Вспомните, как они привозили футболистов, которых никто не знал, а через полгода они становились лучшими. "Спартак" тоже мог так отличаться, если бы в клубе были те, кто отдал команде свою футбольную жизнь, но нас близко не подпускают. Так и будет у "Спартака" один трофей за 20 лет», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. Полузащитник будет выступать за армейцев под 6-м номером.