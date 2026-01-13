Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Рано или поздно Баринов должен был перейти в ЦСКА, учитывая, что месяц назад уже были слухи, что он уже якобы подписал контракт с армейцами.  С одной стороны, меня удивила позиция "Локомотива".  С другой же — нет.  Повторю еще раз: в футболе давно уже всё придумано.  Если с человеком не договариваются, он уходит.  Кто бы что ни говорил, но деньги — самое важное в жизни после семьи.  Наверняка предложение ЦСКА было лучше.  Если бы "Локомотив" предложил такие же средства, Баринов остался бы.  Но сейчас уход Дмитрия из "Локомотива" — это, конечно, имиджевые потери для клуба.

А армейцы — молодцы!  Взяли Гонду, подписали Баринова.  Они всегда отличались такими подписаниями.  Вспомните, как они привозили футболистов, которых никто не знал, а через полгода они становились лучшими. "Спартак" тоже мог так отличаться, если бы в клубе были те, кто отдал команде свою футбольную жизнь, но нас близко не подпускают.  Так и будет у "Спартака" один трофей за 20 лет», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года.  Полузащитник будет выступать за армейцев под 6-м номером.