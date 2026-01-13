Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между «Гамбургом» и «Байером» был перенесен из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Футбольный мяч globallookpress.com

Напомним, что команды должны были сыграть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге сегодня, 13-го января в 22:30 по мск.

Организаторы встречи решили не рисковать и перенесли встречу, новая дата поединка пока не объявлена.

В прошлом туре Бундеслиги из-за неблагоприятных погодных условий были перенесены 2 матча: «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» и «Вердер» — «Хоффенхайм».

«Гамбург» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 16-ю очками в активе. «Байер» — на 5-й строчке с 29-ю баллами.