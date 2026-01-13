Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Хуана Карседо на посту наставника москвичей.

Денис Глушаков globallookpress.com

«В "Спартаке" часто меняются тренеры, так что будем смотреть, как новый тренер подготовит команду за зимние сборы, проявит себя. Сейчас в команде будет тишина, спокойствие, никто не пишет, а как возобновится чемпионат и будет первое поражение, вот тогда начнется шум и гам. Думаю, пока Карседо в своей карьере не сталкивался с таким давлением, которое ждет его в Москве», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что Карседо сменил на посту главного тренера «Спартака» Вадима Романова. Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.