Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Хуана Карседо на посту наставника москвичей.

Денис Глушаков
Денис Глушаков globallookpress.com

«В "Спартаке" часто меняются тренеры, так что будем смотреть, как новый тренер подготовит команду за зимние сборы, проявит себя.  Сейчас в команде будет тишина, спокойствие, никто не пишет, а как возобновится чемпионат и будет первое поражение, вот тогда начнется шум и гам.  Думаю, пока Карседо в своей карьере не сталкивался с таким давлением, которое ждет его в Москве», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что Карседо сменил на посту главного тренера «Спартака» Вадима Романова.  Московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.