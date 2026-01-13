«Армейцы» не сидят сложа руки во время зимнего трансферного окна и уже успели совершить несколько интересных сделок, среди которых покупки Дмитрия Баринова, Максима Воронова и обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Образовавшуюся брешь после отъезда многолетнего оплота обороны в «Зенит» представители «красно-синих» намерены залатать Адриелсоном, в последние годы барражирующим между Латинской Америкой, Европой и Востоком.

Бразилия — ОАЭ — Бразилия

Адриелсон Шаван Лима Силва появился на свет 23 марта 1998 в муниципалитете Баран-ди-Гражау, относящемся к штату Мараньян. В тринадцатилетнем возрасте он связал себя с футболом, присоединившись к академии «Спорт Ресифи» из одноименного города.

Спустя четыре года шанс попробовать собственные силы на взрослом уровне Адриелсону предоставил тогдашний главный наставник «львов» Эдуардо Баптиста, выпустив юного защитника во втором тайме местной Лиги Пернамбукано против «Санта-Круз». Этот поединок и его дебют за «Спорт Ресифи» на просторах бразильской Серии А разделила трехлетняя пропасть, в течение которой центрдеф ненадолго сменил прописку на школу «Палмейраса», защищая цвета обоймы U-20.

Полноценно основным в расположении «львов» Адриелсон стал во второй половине розыгрыша чемпионата Бразилии 2018, за что он благодарен тренеру Милтону Мендесу. Причем в первой же встрече, как игрок стартового состава, воспитанник открыл счет голам в футболке «Спорт Ресифи», огорчив «Интернасьонал».

Вместе с Эрнандо он составил надежный тандем в центре обороны «львов», привыкнув действовать в четверке защитников, которую Мендес считал базовой при расстановке 4-2-3-1. Оказанное бразильским специалистом доверие Адриелсон очень ценил и вспоминал работу под его руководством, как фильм, отпечатавшийся навсегда в голове.

Адриелсон globallookpress.com

Черту под его счастливым пребыванием в «Спорт Ресифи» провели в 2021 — неожиданно центрбек выпал из заявки команды и отправился в годичный круиз в ОАЭ, подписав арендное соглашение с «Аль-Васлем». За рубежом Адриелсон накопил тридцать поединков во всех турнирах, большинство из которых отыграл от звонка до звонка, но на выкуп бразильца клуб из Дубая не решился.

Контракт защитника со «Спорт Ресифи» истек летом 2022, и на правах свободного агента он перебазировался в «Ботафого», быстро отвоевав место под солнцем у возглавлявшего тогда «одинокую звезду» Луиша Каштру.

Тренерская неразбериха в стане «черно-белых» во время кампании 2023, когда португальского специалиста сперва заменили на Бруну Лажи, которого всего спустя два с половиной месяца сместил Тиаго Нунес, никак не сказалась на позициях Адриелсона, продолжившего пользоваться спросом у всех наставников. Параллельно с этим центрбека преследовали проблемы с дисциплиной — периодически прямые удаления и перебор желтых карточек оставляли его вне игры.

Дуплет «Лиона»

Тем не менее внимание на Адриелсона обратили за пределами Бразилии, где «Лион» под впечатлением от бойцовского духа и сильного характера подписал с ним трудовое соглашение в январе 2024. Другая причина, по которой он перекочевал во Францию, кроется в том, что владеет «ткачами» и «Ботафого» Джон Текстор, не стесняющийся проворачивать такого рода переходы, поэтому сумму в почти 4 млн евро за защитника можно считать формальностью.

Вместе с Адриелсоном аналогичным маршрутом последовал голкипер Лукас Перри, пополнивший ряды «олимпийцев» за 6,5 млн евро. Судьбы двух выходцев из «Ботафого» в «Лионе» сложились полярно — страж ворот постепенно превратился в первого номера команды и минувшим летом за 16 млн евро перебрался в английский «Лидс», в свою очередь, центрдеф примерил на себе роль балласта, выйдя за «ткачей» на газон в общей сложности всего четыре раза и разъезжая по арендам.

Менее чем за 24 часа до закрытия трансферного окна в сентябре 2024 Адриелсона вновь приютил «Ботафого», заполучивший игрока до конца года. Период застоя в «Лионе» сказался на физических кондициях бразильца, чей баланс в Серии А составил шесть поединков в старте и шесть матчей на скамейке запасных.

Адриелсон (справа) globallookpress.com

Попытки доказать собственную профпригодность Адриелсон предпринимал в рамках бельгийской Лиги Жюпиле, выступая за «Андерлехт» на протяжении полугода. Начал в Бельгии защитник с места в карьер, прописавшись в основной обойме «пурпурно-белых» на финише регулярного чемпионата, однако травма колена, полученная на этапе плей-офф, поставила крест на его дальнейшей карьере в коллективе из Брюсселя.

Очередное возвращение в «Лион» не обернулось ничем хорошим для Адриелсона — там его окончательно списали со счетов, выставив на трансфер летом 2025.

Замкнутый круг

Среди претендентов на бразильского центрдефа наиболее оперативно действовал хорошо знакомый «Аль-Васл», выкупивший его контракт у французского клуба за 2,2 млн евро. Без времени на раскачку и адаптацию Адриелсон застолбил за собой место в оборонительной линии «гепардов», лишь однажды будучи замененным за двенадцать матчей Про-Лиги ОАЭ.

При этом в стиле игры защитника значительно снизился процент лишней жесткости — он перестал коллекционировать горчичники и прибавил в остроте около чужих ворот. В текущем сезоне Адриелсон записал пять автографов за «Аль-Васл» во всех турнирах, напрямую влияя на положительный исход поединка для клуба.

Адриелсон globallookpress.com

Вот только на данном этапе дружина Месута Мерала выпала за пределы призовой тройки и расположилась на четвертой строчке, пропустив вперед «Аль-Вахду» из Абу-Даби, «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Айн». Конкуренция в чемпионате ОАЭ грозит Адриелсону вновь остаться без наград, напомним, что его трофейная комната насчитывает чемпионство и Кубок Либертадорес с «Ботафого».

Связка Жоао Виктор — Матвей Лукин вызывает тревогу

Сага с бартером Игоря Дивеева и Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом» достигла логического финала 11 января, когда стороны официально объявили о состоявшейся сделке. Безусловно, «армейцы» нуждались в забивном форварде, реноме которого аргентинец доказал в кампании РПЛ 2024/2025, но для его подписания москвичам потребовалось пойти на жертву и расстаться с одним из лидеров команды и важнейшим элементом в линии обороны.

Таким образом Фабио Челестини остался с четырьмя профильными центральными защитниками: малоопытным Джамалутдином Абдулкадыровым, выдернутым из аренды у «Акрона» Ильей Агаповым, довольно нестабильным Жоао Виктором и воспитанником академии Матвеем Лукиным. С учетом регалий последние двое смотрятся безальтернативным вариантом в первой трети поля ЦСКА, вот только их дуэт, как фундамент для будущей борьбы за чемпионский титул, вовсе не внушает оптимизм.

Бразилец пока выглядит инертным телом в структуре «армейцев», хотя брался как раз таки в роли партнера для Дивеева, но нередко Челестини предпочитал ему в основе того же Лукина. Плюсы Жоао в виде хорошего первого паса и физических данных нивелируются достаточно посредственным владением ситуации на газоне, что влечет за собой потерю позиции, и, порой, рассчитывая на технику, он изобретает велосипед при выходе из обороны, увеличивая процент брака.

Матвей Лукин pfc-cska.com

Прорыв Лукина в нынешнем сезоне виден невооруженным глазом — 14 поединков в чемпионате России, из которых двенадцать он начал вместе со стартовым свистком. Габариты Матвея (рост 190 см) позволяют ему весьма успешно нейтрализовать противостоящих форвардов, но нервозность, особенно во встречах с топ-клубами, все еще чувствуется, поэтому перспективному 21-летнему россиянину не помешает партнер в центр защиты, умеющий подстраховать и прикрыть тыл в сложный момент.

Возможно, кандидатура Адриелсона наиболее подходит как для позарившегося на золотые медали ЦСКА, так и дальнейшего роста Лукина — бразилец в одном из интервью упоминал, что всегда стремится помогать товарищам по команде. К сильным сторонам уроженца Баран-ди-Гражау следует отнести скорость и физическую мощь, способствующую грамотной индивидуальной опеке соперника. Адриелсон привык располагаться в четверке защитников, но умеет перестраиваться и на схему в три ЦЗ, поэтому, если Челестини настроен на эксперименты во второй части РПЛ, бразилец может прийтись ко двору.