Football365 разбирает самые дорогие трансферы января 2026 года — от рекордной продажи Семеньо до авантюр «Лацио» и отчаянных шагов «Вест Хэма».

Три крупнейшие сделки на данный момент связаны с клубами Премьер-лиги, но и «Лацио» провернул хитрый ход — пусть их главный тренер пока даже не слышал о новом нападающем…

Зимнее трансферное окно открыто, и некоторые клубы не стали терять времени, оперативно усилив состав.

Представляем самые крупные трансферы января 2026 года.

1. Антуан Семеньо

«Борнмут» → «Манчестер Сити» — £65 млн

Эта сделка изначально выглядела главным событием месяца: вся футбольная общественность знала о клаусуле в £65 млн, которую можно было активировать в первые две недели окна.

Антуан Семеньо globallookpress.com

«Манчестер Сити» оказался решительнее «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и, вероятно, еще целого ряда претендентов.

2. Бреннан Джонсон

«Тоттенхэм» → «Кристал Пэлас» — £35 млн

«Кристал Пэлас» не стал откладывать сделку, подписав героя финала Лиги Европы у «шпор», и согласившись побить собственный трансферный рекорд еще до официального открытия окна.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Так лондонцы опередили «Борнмут», который искал замену Семеньо. Продажа Джонсона была встречена в раздевалке «Тоттенхэма» без особого энтузиазма.

3. Валентин Кастельянос

«Лацио» → «Вест Хэм Юнайтед» — £26 млн

«Молотобойцы» понимали, что времени на раскачку нет: если они рассчитывали сохранить прописку в Премьер-лиге, действовать нужно было именно сейчас. Одним из приоритетов стала очередная попытка найти надежного нападающего.

Валентин Кастельянос globallookpress.com

В этом сезоне Кастельянос забил всего два мяча в 12 матчах за «Лацио», однако в составе нового клуба аргентинец уже открыл счет голам — его мяч в дополнительное время принес «Вест Хэму» победу над КПР в Кубке Англии и временно отложил поиски нового главного тренера.

4. Маттео Гендузи

«Лацио» → «Фенербахче» — £24,3 млн

Бывший полузащитник «Арсенала» подписал контракт в четверг, а уже в субботу забил в дебютном матче, помог «Фенербахче» обыграть «Галатасарай» и тем самым частично оправдал рекордную для клуба сумму трансфера.

Гендузи по-прежнему всего 26 лет — что, признаться, немного удивляет…

5. Жерсон

«Зенит» → «Крузейро» — £23,4 млн

После постоянных переездов между Бразилией и Европой 28-летний хавбек возвращается на родину — и становится самым дорогим футболистом в истории чемпионата Бразилии.

Жерсон (слева) globallookpress.com

«Зенит» же может быть доволен: клуб сумел вернуть вложенные средства за игрока, который провел всего около дюжины матчей и отработал лишь полгода из пятилетнего контракта.

6. Пабло

«Жил Висенте» → «Вест Хэм», £18,3 млн

«Вест Хэм» может доплатить еще £2,6 млн в виде бонусов за 22‑летнего форварда, который выдал впечатляющую серию в чемпионате Португалии — 10 голов в 13 матчах.

Удобный нюанс: и Пабло, и Нуну — клиенты Жорже Мендеша, что явно ускорило переговоры.

7. Кеннет Тейлор

«Аякс» → «Лацио», £14,6 млн

23‑летний воспитанник академии «Аякса» перебирается в «Лацио» на место Гендузи, выбрав римлян, несмотря на интерес «Порту» и «Галатасарая».

Кеннет Тейлор globallookpress.com

Амстердамцы могут получить еще £1,7 млн бонусами. «Лацио» же провернули почти идеальную трансферную математику: продали двух игроков примерно за £50 млн, а заменили их — примерно за половину этой суммы.

8. Родриго де Пауль

«Атлетико» → «Интер Майами», £13 млн

Полузащитник присоединился к «Интер Майами» еще летом — сначала на спорных условиях аренды, которые выглядели как попытка обойти лимиты на игроков категории DP (правило назначенного игрока).

Родриго де Пауль globallookpress.com

Недавно сделка была формализована: теперь де Пауль занимает одно из освободившихся мест designated player (DP) после завершения карьеры Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

9. Луис Гильерме

«Вест Хэм» → «Спортинг», £12,1 млн

Бразилец за полтора года в «Вест Хэме» так и не сумел проявить себя и в итоге был продан примерно за половину суммы, которую «молотобойцы» заплатили «Палмейрасу» в 2024‑м.

Луис Гильерме globallookpress.com

Тем не менее, клуб может вернуть часть инвестиций: еще £2,6 млн прописаны в бонусах, плюс 15‑процентная перепродажная доля.

10. Петар Ратков

«РБ Зальцбург» → «Лацио», £11,3 млн

«Лацио» оперативно подписал 22‑летнего серба в качестве замены Кастельяносу, хотя Маурицио Сарри, похоже, к сделке отношения не имел. Его комментарий — почти классика жанра.

Петар Ратков globallookpress.com