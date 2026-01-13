Football365 разбирает самые дорогие трансферы января 2026 года — от рекордной продажи Семеньо до авантюр «Лацио» и отчаянных шагов «Вест Хэма».
Три крупнейшие сделки на данный момент связаны с клубами Премьер-лиги, но и «Лацио» провернул хитрый ход — пусть их главный тренер пока даже не слышал о новом нападающем…
Зимнее трансферное окно открыто, и некоторые клубы не стали терять времени, оперативно усилив состав.
Представляем самые крупные трансферы января 2026 года.
1. Антуан Семеньо
«Борнмут» → «Манчестер Сити» — £65 млн
Эта сделка изначально выглядела главным событием месяца: вся футбольная общественность знала о клаусуле в £65 млн, которую можно было активировать в первые две недели окна.
«Манчестер Сити» оказался решительнее «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и, вероятно, еще целого ряда претендентов.
2. Бреннан Джонсон
«Тоттенхэм» → «Кристал Пэлас» — £35 млн
«Кристал Пэлас» не стал откладывать сделку, подписав героя финала Лиги Европы у «шпор», и согласившись побить собственный трансферный рекорд еще до официального открытия окна.
Так лондонцы опередили «Борнмут», который искал замену Семеньо. Продажа Джонсона была встречена в раздевалке «Тоттенхэма» без особого энтузиазма.
3. Валентин Кастельянос
«Лацио» → «Вест Хэм Юнайтед» — £26 млн
«Молотобойцы» понимали, что времени на раскачку нет: если они рассчитывали сохранить прописку в Премьер-лиге, действовать нужно было именно сейчас. Одним из приоритетов стала очередная попытка найти надежного нападающего.
В этом сезоне Кастельянос забил всего два мяча в 12 матчах за «Лацио», однако в составе нового клуба аргентинец уже открыл счет голам — его мяч в дополнительное время принес «Вест Хэму» победу над КПР в Кубке Англии и временно отложил поиски нового главного тренера.
4. Маттео Гендузи
«Лацио» → «Фенербахче» — £24,3 млн
Бывший полузащитник «Арсенала» подписал контракт в четверг, а уже в субботу забил в дебютном матче, помог «Фенербахче» обыграть «Галатасарай» и тем самым частично оправдал рекордную для клуба сумму трансфера.
Гендузи по-прежнему всего 26 лет — что, признаться, немного удивляет…
5. Жерсон
«Зенит» → «Крузейро» — £23,4 млн
После постоянных переездов между Бразилией и Европой 28-летний хавбек возвращается на родину — и становится самым дорогим футболистом в истории чемпионата Бразилии.
«Зенит» же может быть доволен: клуб сумел вернуть вложенные средства за игрока, который провел всего около дюжины матчей и отработал лишь полгода из пятилетнего контракта.
6. Пабло
«Жил Висенте» → «Вест Хэм», £18,3 млн
«Вест Хэм» может доплатить еще £2,6 млн в виде бонусов за 22‑летнего форварда, который выдал впечатляющую серию в чемпионате Португалии — 10 голов в 13 матчах.
Удобный нюанс: и Пабло, и Нуну — клиенты Жорже Мендеша, что явно ускорило переговоры.
7. Кеннет Тейлор
«Аякс» → «Лацио», £14,6 млн
23‑летний воспитанник академии «Аякса» перебирается в «Лацио» на место Гендузи, выбрав римлян, несмотря на интерес «Порту» и «Галатасарая».
Амстердамцы могут получить еще £1,7 млн бонусами. «Лацио» же провернули почти идеальную трансферную математику: продали двух игроков примерно за £50 млн, а заменили их — примерно за половину этой суммы.
8. Родриго де Пауль
«Атлетико» → «Интер Майами», £13 млн
Полузащитник присоединился к «Интер Майами» еще летом — сначала на спорных условиях аренды, которые выглядели как попытка обойти лимиты на игроков категории DP (правило назначенного игрока).
Недавно сделка была формализована: теперь де Пауль занимает одно из освободившихся мест designated player (DP) после завершения карьеры Серхио Бускетса и Жорди Альбы.
9. Луис Гильерме
«Вест Хэм» → «Спортинг», £12,1 млн
Бразилец за полтора года в «Вест Хэме» так и не сумел проявить себя и в итоге был продан примерно за половину суммы, которую «молотобойцы» заплатили «Палмейрасу» в 2024‑м.
Тем не менее, клуб может вернуть часть инвестиций: еще £2,6 млн прописаны в бонусах, плюс 15‑процентная перепродажная доля.
10. Петар Ратков
«РБ Зальцбург» → «Лацио», £11,3 млн
«Лацио» оперативно подписал 22‑летнего серба в качестве замены Кастельяносу, хотя Маурицио Сарри, похоже, к сделке отношения не имел. Его комментарий — почти классика жанра.
Я не знаю этого игрока. Возможно, люди, которые работают в клубе, знают его лучше. Честно говоря, мне нечего о нем сказать. Я его не знаю — и это нормально, потому что у меня нет времени смотреть австрийскую лигу.Маурицио Сарриглавный тренер «Лацио»