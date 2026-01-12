В этом матче можно было опоздать буквально на минуту — и потерять половину сюжета. «Лион» приехал на «Пьер Моруа» в рамках 1/16 финала Кубка Франции и уже через 50 секунд повёл в счёте. Хозяева всё же нашли в себе силы отыграться, но не были готовы к Эндрику, который идеально начал свою аренду во Франции.

Статистика матча 2 Удары в створ 6 1 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 6 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 8 Фолы 16

На первой же минуте Афонсу Морейра воспользовался ошибкой Арно Бодара при чтении глубины и, оказавшись расторопнее в эпизоде с забросом, протолкнул мяч в ворота. Для «Лилля» это был самый ужасный старт из всех возможный, а для «Лиона» — важный гол, который дальше давал команде возможность играть от структуры и терпения.

Афонсу Морейра празднует гол с Эндриком globallookpress.com

Но главная интрига вечера всё равно была другой — первый матч бразильца Энрика во Франции. «Лион» взял 19-летнего страйкера в аренду у «Реала», для новичка это был дебют в новой стране. А судя по тому, как он включился, времени на адаптацию Эндрику особо и не надо. Бразилец ещё в начале встречи успел напомнить, что он приехал не «привыкать», а решать. Уже на 5-й минуте он пробил так, что Бодар еле-еле перевёл мяч в штангу. Дальше у новичка продолжались и удары, и попытки обострять дриблингом. Энрик нанёс шесть ударов (это больше половины от всего «Лиона») и совершил три успешные обводки из семи.

При этом «Лилль», несмотря на провальный старт, постепенно вернулся в игру. Команда Брюно Женезьо долго переваривала ранний пропущенный мяч, но после двадцати минут начала забирать территорию и к середине тайма нашла момент, который выровнял матч.

«Лилль» сравнял, но «Лион» не отпустил хозяев на перерыв

На 28-й минуте хозяева отыгрались и, кажется, сразу расслабились. Хакон Харальдссон разобрался в эпизоде после того, как «Лион» не сумел как следует вынести мяч, и умно скинул на Натана Нгоя — тот забил в пустые, 1:1. По игре это выглядело логично, «Лилль» к тому моменту уже успел охладить стартовый шок и начал давить чаще, чем «Лион» был готов терпеть.

Натан Нгой globallookpress.com

Однако концовка первого тайма стала моментом, когда сработал «кубковый» закон эффективности. На 42-й минуте «Лион» снова вышел вперёд благодаря комбинации, в которой сошлись сразу несколько фамилий «с афиши». Морейра подал, Корентен Толиссо тонко подправил, а Энрик на дальней штанге как-то даже буднично завершил эпизод. Символическое празднование с «фирменной стрелой» означало, что дебют получился ровно таким, каким его и ждали.

Эндрик оказался «призраком» на дальней штанге в нужный момент и не выключился из эпизода, но и защита «Лилля» просто не имела права оставлять бразильца открытым. И здесь важная деталь: этот мяч пришёлся на отрезок, когда «Лилль» территориально выглядел лучше, но получил удар «против течения» прямо перед паузой.

Эндрик globallookpress.com

Владение — у «Лилля», проход дальше — у «Лиона»

После перерыва картинка игры стала сильно проще. «Лилль» доминировал по владению (около 60%) и долго пытался вскрыть оборону гостей позиционными атаками. «Лион» же держал счёт и искал редкие моменты, чтобы уколоть и сделать преимущество комфортнее.

Важный момент второго тайма — травма капитана «Лилля» Бенжамена Андре, на 57-й минуте он получил повреждение плеча и был вынужден уйти. Для хозяев это была потеря не только по игре, но и с эмоциональной точки зрения, потому что срочно нужно было прибавлять, а поводов для нервов стало только больше. Параллельно проявилась ещё одна проблема «Лилля», которая часто становится ключевой в этом сезоне — Оливье Жиру в этот вечер вообще никак не могли найти в штрафной. «Лилль» много доводил мяч до финальной трети, но атаки слишком часто превращались в подходы без удара.

«Лилль» — «Лион» globallookpress.com

Женезьо пытался освежать линии, но интересным получился, наверное, только выход Итана Мбаппе. Но «Лион» в целом оборонялся достаточно собранно, а когда хозяева всё же доводили до удара — им не хватало точности или вмешивалась штанга.

Самый громкий момент второго тайма у «догов» — удар Тиагу Сантуша с 25 метров. После его на 89-й минуте удара мяч влетел в штангу, а второй вратарь «Лиона» Реми Дешам был фактически отыгран. Это был тот самый шанс, который мог стать поворотным для кубковой игры, но на этот раз больше повезло «Олимпику».

«Лилль» – «Лион» globallookpress.com

При этом и «Лион» не закрывался на десять замков, гости тоже могли закрывать матч сильно раньше финального свистка. Карабец вышел вместо Эндрика и почти сразу едва не уложил мяч в дальний угол, плюс хорошие моменты были у Клюйверта и Шульца — им забить не дал Арно Бодар.

Финальный свисток зафиксировал 1:2 и досадный вылет «Лилля» из Кубка Франции. «Лион» вышел в 1/8 финала, а дебют Энрика получился максимально в стиле звёздного гостя из «Реала». У «Лиона» теперь серия из пяти побед подряд во всех турнирах — кажется, команда «зажглась» в тот момент, когда результаты определяют судьбу всего сезона.