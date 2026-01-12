«Рома» планирует приобрести 18-летнего форварда Робиньо Васа у «Марселя» за 25 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Робиньо Вас globallookpress.com

По информации Foot Mercato, переговоры идут очень быстро. Первые обсуждения начались всего несколько дней назад, но стороны уже близки к заключению сделки.

В текущем сезоне Робиньо Вас провел 14 игр в Лиге 1, в основном выходя на замену. Он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также он принял участие в четырех матчах Лиги чемпионов.

Два года назад «Марсель» приобрел Васа у «Сошо» за 200 тысяч евро. Ранее клуб предлагал игроку продлить контракт, предлагая зарплату в размере 850 тысяч евро в год до вычета налогов.