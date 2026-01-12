Экс-капитан сборной России Александр Мостовой рассказал, что до сих пор находится под впечатлением от финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Матч супер, все супер! До игры я давал небольшое преимущество "Барселоне" — 55 на 45, потому что не понимал, почему многие слишком уж "Барселону" делали фаворитом. Игра это и подтвердила. Счет до последних секунд мог измениться и стать 3:3. Два шикарных момента было на последних добавленных минутах у "Реала", когда они проигрывали 2:3.

Игра у меня оставила просто сумасшедшее впечатление. При счете 2:2 этот третий гол "Барсы" с рикошета, потом много замен у "Реала". И "Реал" мог спасти игру, перевести в серию пенальти. Как там не забил игрок головой, как не забил защитник, когда в штрафной бил! Конечно, матч супер просто.

Единственное, я бы никогда не сделал замену Вальверде, если там не травма. Эту замену я не понял. Может, там действительно какое‑то повреждение помешало. Потому что такого футболиста, конечно, никогда нельзя менять. Поэтому здесь я немножко не понял. Сегодня почитаю, посмотрю, может быть, какое‑то было повреждение. И, кстати, когда его заменили, по‑моему, потом "Барселона" вышла вперед», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

«Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:2 и завоевала 16-й раз Суперкубок Испании. Игра проходила в Саудовской Аравии.