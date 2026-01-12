Миланский «Интер» обратился к «Хайдуку» с предложением о трансфере 18-летнего защитника Бранимира Млачича.

Бранимир Млачич globallookpress.com

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клубы продолжают переговоры, и ориентировочной стоимостью игрока может быть около 5 миллионов евро. Итальянский клуб планирует купить Млачича и отправить его в аренду в Хорватию. Ранее сообщалось, что на защитника претендовали «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Млачич сыграл 18 матчей за основной состав «Хайдука», отметившись двумя результативными передачами и двумя желтыми карточками. Также на его счету один матч за сборную Хорватии до 21 года.