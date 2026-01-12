Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовский поделился своими впечатлениями после победы в матче за Суперкубок Испании над мадридским «Реалом».

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Это всегда особенный момент — побеждать "Реал". Они играли в низком блоке, и нам нужно было быть терпеливыми, перемещая мяч с одного фланга на другой. Самое важное — это то, что у нас теперь ещё один титул», — цитирует Роберта Madrid Universal.

Встреча состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. Главным арбитром матча был Хосе Мунуэра Монтеро. «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.