Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Важна не зима или лето, а важна принципиальная позиция.  Уход капитана — это удар по команде.  Ему только 30 лет, а это прекрасный возраст.  Он спокойно может играть еще три года без потери кондиций.  Если речь идет о более выгодных условиях для игрока, осуждать это нельзя.  Футболист не будет играть до 70.  По игре он укрепит среднюю линию.  Неплохой опорный хавбек для ЦСКА, связка с Кисляком и Обляковым могла бы работать.  Тем не менее "Локомотив" уже находил ресурс после ухода ведущих игроков, найдет и сейчас, если Баринов уйдет», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года.  Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.