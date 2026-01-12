Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Важна не зима или лето, а важна принципиальная позиция. Уход капитана — это удар по команде. Ему только 30 лет, а это прекрасный возраст. Он спокойно может играть еще три года без потери кондиций. Если речь идет о более выгодных условиях для игрока, осуждать это нельзя. Футболист не будет играть до 70. По игре он укрепит среднюю линию. Неплохой опорный хавбек для ЦСКА, связка с Кисляком и Обляковым могла бы работать. Тем не менее "Локомотив" уже находил ресурс после ухода ведущих игроков, найдет и сейчас, если Баринов уйдет», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.