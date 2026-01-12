Руководство ЦСКА договорилось с «Локомотивом» о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в стан армейцев. Об этом сообщает Чемпионат.
Напомним, что действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026-го года.
Ранее ЦСКА сделал новое трансферное предложение «железнодорожникам» по Баринову. Полузащитника не взяли на тренировочный сбор с «Локомотивом» из-за переговоров.
В нынешнем сезоне Баринов провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.