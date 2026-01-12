В нынешнем сезоне Баринов провел за «железнодорожников» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Турецкий гамбит: ради кого ЦСКА отказался от трансфера Сауся

Ранее ЦСКА сделал новое трансферное предложение «железнодорожникам» по Баринову. Полузащитника не взяли на тренировочный сбор с «Локомотивом» из-за переговоров.

Напомним, что действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026-го года.

Руководство ЦСКА договорилось с «Локомотивом» о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в стан армейцев. Об этом сообщает Чемпионат.

Футбол•Сегодня 19:44 Турецкий гамбит: ради кого ЦСКА отказался от трансфера Сауся

Футбол•Вчера 21:00 Галя, у нас отмена: «Зенит» сумел продать Жерсона обратно в Бразилию

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Футбол•06/01/2026 17:13 Карседо в «Спартаке»: Моссаковский считает его «котом в мешке», Парфенов не ждет усиления

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола

Футбол•Сегодня 19:19 Менеджер или главный тренер: влияет ли должность на власть внутри клуба?

Футбол•Сегодня 13:50 Туман над Северным Лондоном: как «Тоттенхэм» утонул в хаосе и унынии

Футбол•Сегодня 12:58 Синдром былого величия: как «Манчестер Юнайтед» стал заложником прошлого

Футбол•10/01/2026 13:43 Крылья для машины Гвардиолы: Семеньо разгружает Холанна — и закрывает дверь Савиньо

Выбор читателей

Футбол•Вчера 12:44 Возрожденная «Барселона» против уставшего «Реала»: превью финала Суперкубка Испании

Футбол•06/01/2026 13:34 Хватит экспериментов: почему «Манчестер Юнайтед» обязан назначить топ-тренера

Футбол•06/01/2026 08:07 Взаимовыгодный бартер? ЦСКА и «Зенит» подготовили обмен Дивеева и Гонду

Футбол•07/01/2026 16:21 Опасный выбор: чего ждать от «Челси» под руководством Росеньора?

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Самое интересное

Футбол•25/12/2025 12:52 Заложник «Фантастической четверки»: почему Алонсо приходится выживать в «Реале»

Футбол•24/12/2025 20:55 Такого больше не будет: почему Роберто Карлос остается недосягаемым эталоном

Футбол•24/12/2025 12:23 За бортом триумфа: Роналду и еще четыре звезды, которые могут провалить ЧМ-2026

Бои•24/12/2025 11:46 Лучший боксер десятилетия. Превзойти достижения Кроуфорда просто невозможно