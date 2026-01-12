Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о переговорах с ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Не уйдет ли Баринов в ЦСКА этой зимой? Это не совсем так. На сегодняшний день клубы между собой не договорились, но переговоры не закрыты, а продолжаются. Трансферное окно, как вы понимаете, будет открыто ещё довольно долгое время, и возможность будет перейти. Не надо торопить события. Не люблю оценивать что-то в процентах и шансах. Могу лишь сказать, что переговоры между клубами продолжаются», — цитирует Кузьмичева «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.